Євро в обмінниках продовжує дешевшати: курс валют в Україні 16 травня

Сьогодні, 16 травня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 39,77 грн, що на 5 коп. дешевше, ніж днем раніше. Вчора курс становив 39,82 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют у банках України 16.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 41,20 Долар 37,07 37,57

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,45 41,35 Долар 37,20 38,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,25 41,45 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,90 41,40 Долар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

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