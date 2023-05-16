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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро в обмінниках продовжує дешевшати: курс валют в Україні 16 травня

курс євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 16 травня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 39,77 грн, що на 5 коп. дешевше, ніж днем раніше. Вчора курс становив 39,82 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют у банках України 16.05.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 37,07 37,57

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 41,35
Долар 37,20 38,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,90 41,40
Долар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 37,35 37,95

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара
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