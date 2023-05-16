Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро в обмінниках продовжує дешевшати: курс валют в Україні 16 травня
Сьогодні, 16 травня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 39,77 грн, що на 5 коп. дешевше, ніж днем раніше. Вчора курс становив 39,82 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют у банках України 16.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|37,07
|37,57
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45
|41,35
|Долар
|37,20
|38,15
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,90
|41,40
|Долар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|37,35
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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