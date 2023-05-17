У банках долар подешевшав, а євро пішло вгору: курс валют в Україні 17 травня

Сьогодні, 17 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,81 грн, що на 4 коп. вище, ніж днем раніше. Вчора курс становив 39,77 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

У банках України курс євро незначно, але знизився, порівняно з вчорашнім днем.

Який курс валют у банках України 17.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,10 41,10 Долар 37,03 37,53

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,45 41,30 Долар 37,20 38,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,90 41,40 Долар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

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