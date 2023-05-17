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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У банках долар подешевшав, а євро пішло вгору: курс валют в Україні 17 травня

курс долара
Фото: Pixabay

Сьогодні, 17 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,81 грн, що на 4 коп. вище, ніж днем раніше. Вчора курс становив 39,77 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

У банках України курс євро незначно, але знизився, порівняно з вчорашнім днем.

Який курс валют у банках України 17.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,03 37,53

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 41,30
Долар 37,20 38,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 41,40
Долар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 37,25 37,85
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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