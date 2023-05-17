Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У банках долар подешевшав, а євро пішло вгору: курс валют в Україні 17 травня
Сьогодні, 17 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,81 грн, що на 4 коп. вище, ніж днем раніше. Вчора курс становив 39,77 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
У банках України курс євро незначно, але знизився, порівняно з вчорашнім днем.
Який курс валют у банках України 17.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,03
|37,53
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45
|41,30
|Долар
|37,20
|38,15
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90
|41,40
|Долар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|37,25
|37,85
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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