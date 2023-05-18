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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро та долар в обмінниках подешевшали: курс валют в Україні 18 травня

євро
Фото: Pixabay

У четвер, 18 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,59 грн/€1. Це на 22 копійки менше, ніж учора.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 18.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,9 40,9
Долар 36,9 37,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,15
Долар 37,10 38,05

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,90
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,20
Долар 37,20 37,65

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 37,15 37,80

Раніше експерт розповів, що відбуватиметься з доларом у травні.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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