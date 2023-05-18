Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках подешевшали: курс валют в Україні 18 травня
У четвер, 18 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,59 грн/€1. Це на 22 копійки менше, ніж учора.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 18.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,9
|40,9
|Долар
|36,9
|37,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,15
|Долар
|37,10
|38,05
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,90
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,20
|Долар
|37,20
|37,65
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|37,15
|37,80
Раніше експерт розповів, що відбуватиметься з доларом у травні.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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