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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Не минуло й двох місяців: в одеському ЖК згоріла скандальна трансформаторна підстанція

в одеському ЖК згоріла "скандальна" трансформаторна підстанція

Трансформаторна підстанція на вулиці Малиновського, біля будинку Малинки 2 під 16-м номером горіла сьогодні вдень.

Як повідомляє Думська із посиланням на місцевих жителів, спочатку пролунало два вибухи, а потім з підстанції повалив дим.

Наразі загоряння ліквідовано, проте частина навколишніх будинків, і зокрема, сам ЖК Малинки, знеструмлені.

Жителі житлового комплексу пов’язують сьогоднішню поломку з тим, що підключення до обладнання було зроблено нашвидкуруч після тиску громадськості.

– Нас підключали до електроенергії три роки. Під тиском громадськості і після офіційного листа від НКРЕКП таки підключили, але судячи з усього, нашвидкуруч і неякісно. Три роки жителі Малинок жили в умовах постійних відключень електроенергії, не встигли нас підключити – і знову проблема. Зараз нам дали тільки одну фазу, – розповів керівник керуючої компанії Максим Височенко.

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Фото: Думська

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