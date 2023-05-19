Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро знижується наприкінці тижня: курс валют в Україні 19 травня
Сьогодні, 19 травня, Національний банк України трохи понизив офіційний курс євро – до 39,54 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют у банках України 19.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90
|40,90
|Долар
|36,87
|37,37
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,95
|Долар
|37,00
|37,90
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30
|41,20
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20
|41,20
|Долар
|37,05
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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