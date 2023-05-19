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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро знижується наприкінці тижня: курс валют в Україні 19 травня

Євро знижується наприкінці тижня: курс валют в Україні 19 травня

Сьогодні, 19 травня, Національний банк України трохи понизив офіційний курс євро – до 39,54 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 40,90
Долар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,95
Долар 37,00 37,90

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 41,20
Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,20 41,20
Долар 37,05 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара, Ощадбанк, ПриватБанк
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