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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро трохи здорожчало, долар не змінився: курс валют в Україні 23 травня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 23 травня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – з 39,51 грн до 39,56 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 23.05.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,80 41,80
Долар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,95 40,85
Долар 36,85 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 41,20
Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,15 41,51
Долар 37,05 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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