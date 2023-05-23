Євро трохи здорожчало, долар не змінився: курс валют в Україні 23 травня

Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

22 Травня, 22:41

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