Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро трохи здорожчало, долар не змінився: курс валют в Україні 23 травня
Сьогодні, 23 травня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – з 39,51 грн до 39,56 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 23.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,80
|41,80
|Долар
|36,87
|37,37
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,95
|40,85
|Долар
|36,85
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30
|41,20
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,15
|41,51
|Долар
|37,05
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.