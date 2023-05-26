Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У п’ятницю євро в обмінниках здешевшало: курс валют в Україні 26 травня
Сьогодні, 26 травня, Національний банк України на 17 коп. понизив офіційний курс євро – з 39,41 грн до 39,24 грн.
Курс долара від НБУ досі тримається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 26.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,70
|40,70
|Долар
|36,97
|37,47
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,80
|40,85
|Долар
|36,90
|37,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30
|41,00
|Долар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,95
|Долар
|37,05
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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