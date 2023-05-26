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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У п’ятницю євро в обмінниках здешевшало: курс валют в Україні 26 травня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 26 травня, Національний банк України на 17 коп. понизив офіційний курс євро – з 39,41 грн до 39,24 грн.

Курс долара від НБУ досі тримається на рівні 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,70 40,70
Долар 36,97 37,47

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,80 40,85
Долар 36,90 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 41,00
Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,95
Долар 37,05 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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