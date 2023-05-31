Юлія Захарченко, редакторка стрічки
У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
У роботі мобільного додатка Приват24 стався глобальний збій. Наразі програма не відкривається, причина поки що невідома.
Про це повідомляють користувачі мобільного додатка Приват24. У Приватбанку поки що не коментували причину збою в програмі.
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