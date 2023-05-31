Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо

У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
Фото: УНІАН

У роботі мобільного додатка Приват24 стався глобальний збій. Наразі програма не відкривається, причина поки що невідома.

Про це повідомляють користувачі мобільного додатка Приват24. У Приватбанку поки що не коментували причину збою в програмі.

Не працює мобільний додаток Приват24 – причина та що відомо

Читайте також
У роботі Vodafone стався збій, користувачі скаржаться на відсутність зв’язку
Vodafone

Банк, Мобільний додаток, Приват24, ПриватБанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 30 травня
євро
Британія заморозить активи Кремля, доки РФ не виплатить компенсацію Україні – Guardian
Даунінг Стріт 10
Євро та долар трохи здорожчали: курс валют в Україні 25 травня
курс євро
ЄБРР виділить додаткові €1,5 млрд Україні на інфраструктуру та економіку
У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
Євро трохи здорожчало, долар не змінився: курс валют в Україні 23 травня
євро
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
У роботі додатка Приват24 стався збій – що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь