У вівторок долар та євро здешевшали: курс валют в Україні 6 червня

Сьогодні, 6 червня, Національний банк України на 25 коп. понизив офіційний курс європейської валюти – до 39,09 грн.

Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн.

Який курс валют в банках України 06.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,25 Долар 36,73 37,23

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,40 Долар 36,57 37,57

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,50 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,30 Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

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