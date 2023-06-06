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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У вівторок долар та євро здешевшали: курс валют в Україні 6 червня

курс євро
Фото: Pexels

Сьогодні, 6 червня, Національний банк України на 25 коп. понизив офіційний курс європейської валюти – до 39,09 грн.

Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,25
Долар 36,73 37,23

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,40
Долар 36,57 37,57

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,25 40,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,30
Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,60 40,60
Долар 36,85 37,55
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара
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