Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У вівторок долар та євро здешевшали: курс валют в Україні 6 червня
Сьогодні, 6 червня, Національний банк України на 25 коп. понизив офіційний курс європейської валюти – до 39,09 грн.
Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн.
Який курс валют в банках України 06.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,25
|Долар
|36,73
|37,23
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,40
|Долар
|36,57
|37,57
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,50
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,30
|Долар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,60
|40,60
|Долар
|36,85
|37,55
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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