Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як замовити довідку про зарплату онлайн – покрокова інструкція

Онлайн, компʼютер
Фото: Unsplash

Довідка про доходи може знадобитися фізичним особам під час оформлення житлових субсидій, для декларування доходів за минулий рік, для отримання податкової знижки за оплачене навчання, для отримання візи чи кредиту.

Якщо вам знадобилася довідка про страховий стаж, заробітну плату (за формами ОК-5 та ОК-7) чи розмір пенсії, то для цього не обовʼязково йти до Пенсійного фонду України, адже це можна зробити онлайн.

Як замовити довідку про заробітну платню онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Замовляємо довідку про зарплату онлайн

Електронні довідки, замовлені онлайн, мають QR-код і таку саму законну силу, як і паперові аналоги, підписані уповноваженою особою органу Пенсійного фонду.

Щоб отримати електронну довідку про зарплату:

  • Зайдіть на Портал електронних послуг ПФУ.
  • Авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи BankID.
  • У боковому меню з лівого боку екрана знайдіть розділ Комунікації з ПФУ.
  • Там оберіть категорію Запит на отримання електронних документів.
  • Заповніть поля розділу запиту (тут потрібно вказати, яку саме довідку ви хочете отримати, та свої особисті дані) та відправте запит до Пенсійного фонду України.

Коли ваша довідка буде готова, перейдіть в розділ Мої звернення, натисніть на свій запит зі статусом Виконано, завантажте файл у PDF-форматі та роздрукуйте його.

Читайте: Як оформити пенсію онлайн в Дії

Читайте також
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
біометричний паспорт

Зарплата, Зарплати в Україні, онлайн, Пенсійний фонд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вихід на пенсію: як самостійно вирахувати свій страховий стаж 2023
Як замовити довідку про зарплату онлайн – покрокова інструкція
Люди чують лише погрози. Федоров розповів про ситуацію із зарплатами на ТОТ Запорізької області
російські окупанти
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Інтернаціональний легіон ЗСУ: хто там воює та чому вирішили боронити Україну
Як замовити довідку про зарплату онлайн – покрокова інструкція
Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ
російські паспорти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Як замовити довідку про зарплату онлайн – покрокова інструкція
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Як замовити довідку про зарплату онлайн – покрокова інструкція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь