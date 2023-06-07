Як замовити довідку про зарплату онлайн – покрокова інструкція

Довідка про доходи може знадобитися фізичним особам під час оформлення житлових субсидій, для декларування доходів за минулий рік, для отримання податкової знижки за оплачене навчання, для отримання візи чи кредиту.

Якщо вам знадобилася довідка про страховий стаж, заробітну плату (за формами ОК-5 та ОК-7) чи розмір пенсії, то для цього не обовʼязково йти до Пенсійного фонду України, адже це можна зробити онлайн.

Як замовити довідку про заробітну платню онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Замовляємо довідку про зарплату онлайн

Електронні довідки, замовлені онлайн, мають QR-код і таку саму законну силу, як і паперові аналоги, підписані уповноваженою особою органу Пенсійного фонду.

Щоб отримати електронну довідку про зарплату:

Зайдіть на Портал електронних послуг ПФУ.

Авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи BankID.

У боковому меню з лівого боку екрана знайдіть розділ Комунікації з ПФУ.

Там оберіть категорію Запит на отримання електронних документів.

Заповніть поля розділу запиту (тут потрібно вказати, яку саме довідку ви хочете отримати, та свої особисті дані) та відправте запит до Пенсійного фонду України.

Коли ваша довідка буде готова, перейдіть в розділ Мої звернення, натисніть на свій запит зі статусом Виконано, завантажте файл у PDF-форматі та роздрукуйте його.

Читайте: Як оформити пенсію онлайн в Дії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.