Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро мінімально здешевшало: курс валют в Україні 7 червня
У середу, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,05 грн/€1. Це на 4 копійки дешевше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 07.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,2
|40,2
|Долар
|36,73
|37,23
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,25
|40,40
|Долар
|36,60
|37,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,15
|40,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,30
|Долар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,60
|40,60
|Долар
|36,85
|37,55
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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