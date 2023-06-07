Євро мінімально здешевшало: курс валют в Україні 7 червня

У середу, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,05 грн/€1. Це на 4 копійки дешевше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 07.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,2 40,2 Долар 36,73 37,23

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,25 40,40 Долар 36,60 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,15 40,40 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,30 Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,60 40,60 Долар 36,85 37,55

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.