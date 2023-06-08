Євро в обмінниках почало дорожчати: курс валют в Україні 8 червня

Сьогодні, 8 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – з 39,05 грн до 39,18 грн. Тобто курс зріс на 13 коп.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 08.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,20 40,20 Долар 36,70 37,20

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,30 40,30 Долар 36,60 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,80 40,30 Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

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