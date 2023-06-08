Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро в обмінниках почало дорожчати: курс валют в Україні 8 червня
Сьогодні, 8 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – з 39,05 грн до 39,18 грн. Тобто курс зріс на 13 коп.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 08.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,20
|40,20
|Долар
|36,70
|37,20
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,30
|40,30
|Долар
|36,60
|37,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,80
|40,30
|Долар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,50
|40,45
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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