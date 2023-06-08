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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро в обмінниках почало дорожчати: курс валют в Україні 8 червня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 8 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – з 39,05 грн до 39,18 грн. Тобто курс зріс на 13 коп.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,20 40,20
Долар 36,70 37,20

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,30 40,30
Долар 36,60 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,80 40,30
Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,50 40,45
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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