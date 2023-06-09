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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними євро та долар здорожчали: курс валют в Україні 9 червня

курс долара
Фото: Pixabay

Сьогодні, 9 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – до 39,26 грн. Це на 8 коп. дорожче, ніж станом на четвер.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,25 40,25
Долар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,450 40,40
Долар 36,70 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,80 40,30
Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,80 40,70
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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