Як відкрити ФОП на порталі Дія – покрокова інструкція

Авторизуватися на порталі можна кількома способами:

• За допомогою електронного підпису – електронних даних, які ідентифікують особу та забезпечують цілісність документів. Такий підпис має вигляд окремого файлу та може зберігатися у вигляді підпису на ID-картці, певному носії інформації (наприклад, на флешці) тощо.

Для отримання електронного підпису слід звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), перелік яких можна знайти за посиланням.

Потрібно буде надати: заповнену реєстраційну форму; паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Згодом під час авторизації на сайті Дія потрібно буде обрати АЦСК, який оформив електронний підпис.

• За допомогою Mobile ID: через номер мобільного телефону. Сервіс доступний лише для абонентів Київстар і lifecell.

При цьому SIM-карта повинна підтримувати функцію електронного підпису.

Під час реєстрації потрібно буде ввести свій мобільний номер та обрати оператора мобільного зв’язку.

• Через ідентифікацію в сервісі ID.GOV.UA – державній системі електронної ідентифікації (за допомогою Bank ID).

Для цього потрібно обрати з переліку банк, послугами якого ви користуєтеся. Ви будете переадресовані на сайт цього банку, де слід пройти автентифікацію (з використанням логіна, пароля, номера картки).

Згодом уже на порталі Дія потрібно буде: ввести свою електронну пошту; номер мобільного телефону; підтвердити свій ідентифікаційний номер, дату народження; вказати паспортні дані та адресу реєстрації.

У разі успішного здійснення цієї процедури ви будете ідентифіковані на порталі Дія.

• Через Дія.Підпис. У цьому випадку слід відсканувати QR-код на порталі Дія та пройти Face ID контроль (перевірку за допомогою Face ID, під час якої програма зіставить ваше фото зі знімком із демографічного реєстру).

Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис (КЕП), цифровий аналог звичайного підпису. Отримати його віддалено (за допомогою мобільного застосунку Дія) можуть громадяни України, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.