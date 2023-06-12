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Із 1 липня повернення податків на довоєнний рівень не буде – нардеп

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Повернення податків на довоєнний рівень, яке мало відбутися з 1 липня, відклали на пізніший термін.

Про це повідомив член Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослав Железняк.

– Тримайте новину: скасування “єдиного податку 2%”, скасування пільги щодо сплати податку для 1 та 2-ї групи, поновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО – всього цього з 1 липня не буде, – написав він.

Железняк зазначив, що “нова дата події невідома, але точно вже не 1 липня”.

Наприкінці травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про скасування єдиного податку 2% та інших пільг для підприємців, що є однією з умов співробітництва з МВФ.

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Джерело: Ярослав Железняк

Верховна Рада, Податки
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