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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Закон №8401 про скасування 2% податку: ФОП зможуть перейти на зручну групу ЄП – Гетманцев

Закон №8401 про скасування 2% податку: ФОП зможуть перейти на зручну групу ЄП – Гетманцев
Фото: Pixabay

Після вступу в дію законопроєкту №8401, згідно з яким скасовуватиметься пільгова ставка єдиного податку 2% для фізичних осіб-підприємців, ФОП матимуть можливість перейти на будь-яку зручну групу єдиного податку.

Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, це стосується як щойно зареєстрованих ФОП, так і фізичних осіб-підприємців, які раніше платили 5% єдиного податку.

– Хочу звернутися до підприємців – платників 2% податку. Ні, цього місяця не треба терміново подавати заяву про перехід на третю групу єдиного податку. Ні якщо ви щойно зареєстрований ФОП, ні якщо ви були на 5% раніше, – стверджує він.

Гетманцев переконує, що після вступу в дію законопроєкту №8401 українські ФОП матимуть можливість перейти на будь-яку зручну групу єдиного податку.

Нещодавно стало відомо, що законопроєкт №8401 щодо скасування з 1 липня податкових пільг для бізнесу не ухвалюватимуть у другому читанні, а тому пільги для ФОП будуть збережені ще певний час. За різними заявами, скасування податкових пільг може бути перенесено на 1 серпня 2023 року.

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Війна в Україні, Гроші, Данило Гетманцев, Податки, ФОП
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