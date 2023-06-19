Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як закрити ФОП в Дії
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 19 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,08 грн/€1. Це на 52 копійки дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 19.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 41,00
Долар 36,70 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41,25
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 40,80
Долар 36,70 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,15
Долар 36,75 37,45
Читайте також
Радник Зеленського розповів, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ПриватБанк відновлює прийом доларів і євро у терміналах – дата
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
Євро різко здорожчало: курс валют в Україні 14 червня
Курс валют, долари
Євро почало дешевшати: який курс валют 13 червня
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 червня
курс євро
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
курс долара
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь