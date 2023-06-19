Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
У понеділок, 19 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,08 грн/€1. Це на 52 копійки дорожче, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 19.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|41,00
|Долар
|36,70
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,25
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,80
|Долар
|36,70
|37,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,15
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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