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Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Як закрити ФОП в Дії

Крок 1. Авторизація
Крок 2. Реєстрація заяви
Розгляд документів
Термін та вартість надання послуги
клерк

Державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП можна здійснити через портал Дія.

Під час замовлення цієї послуги діє аналогічний принцип, як і при реєстрації ФОПа.

Як закрити ФОП в Україні, які документи і довідки потрібні, а також куди треба звертатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

 

Крок 1. Авторизація

Для цього необхідно авторизуватися на порталі diia.gov.ua. 

авторизация дия

Крок 2. Реєстрація заяви

Перейдіть до розділу Підприємництво на сайті. Далі обрати Змінення даних ФОП і там Закріття ФОП.

закриття фоп в дії

Після переходу на строінку клікніть на кнопку Замовити за 2 хвилини.

закрытие фоп в дие

Перевірте дані.

закрытие фоп проверка данных

Підпишіть заяву.

закрытие фоп заявление

Реєстрація заяви відбувається протягом доби. Ця заява автоматично буде відправлена до реєстратора, а інформацію про закриття буде надіслано до податкової служби.

Розгляд документів

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться в кабінеті та буде відправлено на електронну пошту.

Для закриття підприємницької діяльності всі податки ФОП (залежно від системи оподаткування) мають бути сплачені та подана податкову звітність.

Термін та вартість надання послуги

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації, здійснюється безкоштовно протягом 24 годин після надходження документів (крім вихідних та святкових днів).

ФОП
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