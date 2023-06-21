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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

За пів року роботи: фонд Альони Лебедєвої направив на допомогу ЗСУ та населенню близько 2,5 млн грн

Благодійний Фонд Альони Лебедєвої Аурум

За результатами роботи у першому півріччі 2023 року Благодійний Фонд Альони Лебедєвої Аурум реалізував кілька проєктів на загальну суму близько 2,5 млн грн.

– За ці пів року нам вдалося направити понад 1,9 млн грн на потреби військових, 350 тис. грн на допомогу громадам та постраждалому від війни населенню, а також 200 тис. грн на медичну допомогу, – зазначила директор фонду Рєгіна Попова.

Серед реалізованих за цей період проєктів варто виділити:

  • передачу двох пікапів, квадроциклу та вантажівки для ЗСУ;
  • виготовлення та передачу плитоносок та бронежилетів із плитами військовим частинам;
  • гуманітарну допомогу жителям Харківщини, зокрема, евакуйованим жителям із Дворічанського району;
  • закупку обладнання для першої в Україні Дитячої лабораторії сну на базі НДСЛ Охматдит та гуманітарну допомогу постраждалим від підтоплення жителям Півдня України.

– Маємо ще багато запитів від тих, кому потрібна наша допомога, продовжуємо працювати та віримо у найскорішу перемогу України, – зазначила Рєгіна Попова.

Як повідомлялося раніше, за результатами роботи у 2022 році Благодійний Фонд Альони Лебедєвої направив на допомогу ЗСУ понад 6,5 млн грн. Станом на червень 2023 року Фондом передано 10 транспортних засобів на потреби ЗСУ.

Також власниця Аурум Груп Альона Лебедєва заснувала благодійний фонд у Брюсселі, який допомагатиме українським дітям, що постраждали від війни та потребують реабілітації у клініках Європи.

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