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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Meest та Meest China передали 500 тис. грн на розробку дронів-камікадзе

Meest та Meest China передали 500 тис. грн на розробку дронів-камікадзе

Український бізнес не втомлюється допомагати та всіма можливими способами підтримувати Збройні сили України.

Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest спеціалізується на закупівлі й доставці товарів з Китаю, США та країн Європи та, завдяки своїй невпинній діяльності, має змогу різними способами допомагати і підтримувати нашу армію під час війни.

Зокрема, група компаній Meest на постійній основі закуповує та передає на потреби армії найбільш необхідні товари: одяг, взуття, техніку, продукти тощо.

Кожного місяця Meest China з отриманого прибутку виділяє кошти на закупівлю автомобільної та іншої техніки для військових частин на різних напрямках фронту.

А цього місяця Meest разом із Meest China передали 500 тис. грн у фонд, що займається виготовленням дронів-камікадзе. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!

Працівники групи компаній Meest та Meest China висловлюють велику вдячність усім клієнтам, які продовжують користуватися послугами компаній, підтримують економіку та роблять свій внесок у наближення перемоги.

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Дрони, ЗСУ
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Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
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