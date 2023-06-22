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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют на 22 червня

Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют на 22 червня
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 22 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,94 грн, що на дві копійки дешевше, ніж учора – 39,96 грн.

Офіційний курс американського долара лишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 22.06.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,95 40,85
Долар 36,85 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,85 40,90
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,85
Долар 36,70 37,35

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,15 41,10
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
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