Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют на 22 червня
Сьогодні, 22 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 39,94 грн, що на дві копійки дешевше, ніж учора – 39,96 грн.
Офіційний курс американського долара лишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 22.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,95
|40,85
|Долар
|36,85
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|40,90
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,85
|Долар
|36,70
|37,35
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,15
|41,10
|Долар
|36,75
|37,45
Читайте такожЄвро дорожчає: курс валют в Україні 21 червня
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський