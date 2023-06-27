Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
У вівторок, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,92 грн/€1. Це на 15 копійок більше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 27.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,05
|Долар
|36,50
|37,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,98
|41,18
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,25
|Долар
|36,50
|37,45
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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