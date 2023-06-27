Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня

Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Фото: Depositphotos

У вівторок, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,92 грн/€1. Це на 15 копійок більше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 27.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 41,05
Долар 36,50 37,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,98 41,18
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,25
Долар 36,50 37,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 36,75 37,45
Читайте також
Ціни зростуть: в НБУ розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплине на інфляцію
Інфляція

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро різко подешевшало: курс валют в Україні 26 червня
євро
Перед вихідними євро в обмінниках здорожчало: курс валют в Україні 23 червня
євро
Євро та долар в обмінниках трохи здорожчали: курс валют на 22 червня
Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Євро дорожчає: курс валют в Україні 21 червня
євро
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
євро
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)
Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (26.06.2023)
Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (26.06.2023)
Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь