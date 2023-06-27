Долар та євро в обмінниках подорожчали: курс валют в Україні 27 червня

У вівторок, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,92 грн/€1. Це на 15 копійок більше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 27.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,1 41,1 Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 41,05 Долар 36,50 37,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,98 41,18 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,25 Долар 36,50 37,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,20 Долар 36,75 37,45

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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