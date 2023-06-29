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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро почало дешевшати: який курс валют 29 червня

Євро почало дешевшати: який курс валют 29 червня
Фото: Depositphotos

У четвер, 29 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,00 грн/€1. Це на 2 копійки менше, ніж день тому.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 29.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,2 41,2
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,2 41,3
Долар 36,70 37,70

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,01 41,21
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,35 41,35
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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