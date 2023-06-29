Євро почало дешевшати: який курс валют 29 червня
У четвер, 29 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,00 грн/€1. Це на 2 копійки менше, ніж день тому.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 29.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,2
|41,2
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,2
|41,3
|Долар
|36,70
|37,70
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,01
|41,21
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,35
|41,35
|Долар
|36,80
|37,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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