Світовий банк виділив Україні кредит у $1,5 млрд: на що спрямують гроші
Рада виконавчих директорів Світового банку 29 червня схвалила надання Україні позики в розмірі $1,5 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Світового банку.
Цей кредит гарантований урядом Японії, він є частиною пакета міжнародної підтримки України у 2023 році.
Виділені кошти підуть:
- на покриття потреби бідних громадян та внутрішніх переселенців;
- на підтримку реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності використання держресурсів;
- на допомогу ринкам краще функціонувати під час та після війни.
Антонелла Бассані, регіональна віцепрезидентка Світового банку по Європі та Центральній Азії, зазначила, що з лютого 2022 року банк невтомно працює з міжнародною спільнотою донорів задля того, щоб українські діти могли ходити до шкіл, функціонували лікарні та забезпечувалися основні функції уряду.
У 2023-2024 фінансовому році Світовий банк та Україна реалізують рамкові проєкти в секторах енергетики, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, будівництва житла та сільського господарства.