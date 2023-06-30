Світовий банк виділив Україні кредит у $1,5 млрд: на що спрямують гроші

Рада виконавчих директорів Світового банку 29 червня схвалила надання Україні позики в розмірі $1,5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Цей кредит гарантований урядом Японії, він є частиною пакета міжнародної підтримки України у 2023 році.

Виділені кошти підуть:

на покриття потреби бідних громадян та внутрішніх переселенців;

на підтримку реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності використання держресурсів;

на допомогу ринкам краще функціонувати під час та після війни.

Антонелла Бассані, регіональна віцепрезидентка Світового банку по Європі та Центральній Азії, зазначила, що з лютого 2022 року банк невтомно працює з міжнародною спільнотою донорів задля того, щоб українські діти могли ходити до шкіл, функціонували лікарні та забезпечувалися основні функції уряду.

У 2023-2024 фінансовому році Світовий банк та Україна реалізують рамкові проєкти в секторах енергетики, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, будівництва житла та сільського господарства.

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