22 млрд грн на відбудову: регіони почали отримувати фінансування проєктів

Регіони та громади, які постраждали від російської агресії, почнуть отримувати фінансування проєктів відновлення. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час селекторної наради з очільниками областей, наголосивши, що спільними зусиллями держави та партнерів вдалося залучити 22 млрд грн.

Серед джерел фінансування він назвав Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (Фонд ліквідації), а також три програми за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

За його словами, подання заявок на отримання фінансування, а також моніторинг та аудит щодо виконання затверджених проєктів відбуватиметься у державній електронній системі управління відбудовою DREAM, до цього процесу долучатимуться експерти ПРООН та Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

– Відновлення розпочинається з громад, адже саме на локальному рівні людина має отримати доступ до базових послуг, які забезпечують її життєдіяльність. Лідерство у відбудові – це відповідальність, саме тому на центральному, регіональному та локальному рівнях наша команда приділяє значну увагу прозорості та підзвітності відбудови, – сказав Кубраков.

Міністр уточнив, що у рамках першого траншу з Фонду ліквідації регіони отримають 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів, з яких 44% – це капремонти багатоквартирних будинків, а решта – обʼєктів соціальної та критичної інфраструктури, шкіл, садочків, відновлення водопостачання та водовідведення.

Найближчим часом Агентство відновлення отримає з Фонду ліквідації 3,6 млрд грн на реалізацію 44 проєктів відновлення житлових будинків, критичної інфраструктури та соціальних об’єктів.

Крім того, майже 4,5 млрд грн залишків кредитних коштів ЄІБ будуть передані як субвенція з держбюджету для проєктування, будівництва та відновлення об’єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ЖКГ, а також інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. ОВА можуть подати свої пропозиції щодо фінансування проєктів за рахунок субвенції до 19 липня 2023 року.

Також в рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України від ЄІБ у 2023-2024 роках планується профінансувати 71 проєкт на суму 3 млрд грн. Вони вже пройшли конкурсний відбір, тому готується проєкт рішення уряду, і громади отримають фінансування у найближчі тижні.

Раніше Кабмін затвердив розподіл у 2023 році субвенції місцевим бюджетам в рамках Програми з відновлення України в обсязі 5,3 млрд грн на фінансування 109 проєктів громад, які пройшли конкурсний відбір за процедурою, погодженою з ЄІБ. Додатково опрацьовуються пропозиції щодо розподілу 4,1 млрд грн.

Джерело : Мінінфраструктури

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