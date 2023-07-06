На валютному ринку України суттєво зріс попит на долари

За підсумками минулого тижня на міжбанківському валютному ринку України відбулося значне зростання попиту на долари, повідомив член Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

– Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти на МВРУ з боку клієнтів банків на тлі відносно сталого попиту на неї зумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти НБУ з метою збалансування ринку до $520 млн минулого тижня (порівняно із $428 млн тижнем раніше), – уточнив він.

За його словами, обсяг готівкової іноземної валюти поза банками продовжує зростати на рівні близько $1 млрд на місяць ($5,2 млрд за січень-травень 2023 року).

Данилишин наголосив, що вагому підтримку міжнародним резервам України забезпечить надходження до загального фонду держбюджету другого траншу від МВФ обсягом $890 млн.

– Відповідні кошти були отримані за результатами успішного першого перегляду програми розширеного фінансування. Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за програмою становить $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ), – нагадав банкір.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.