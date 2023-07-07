Найвищий показник за всю історію незалежності: золотовалютні резерви України сягнули $39 млрд

За підсумками червня міжнародні резерви України зросли до майже $39 млрд. Це є найвищим показником за всю історію незалежності України.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

– У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – $38,352 млрд, – повідомили в НБУ.

Зазначається, що протягом червня міжнародні резерви продовжували збільшуватися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили навіть чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. Це, зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу: на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $4,286 млрд. А за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив $704,7 млн. До того ж, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,7 млн.

Крім того, на динаміку резервів вплинули операції регулятора на валютному ринку України – у червні Національний банк продав на валютному ринку $1,863 млрд. та викупив до резервів $49,6 млн.

– Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України, – йдеться у повідомленні.

В НБУ також додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

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