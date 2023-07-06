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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 млрд грн до держбюджету за пів року

PIN-UP Ukraine

Ліцензійний представник українського онлайн-гемблінгу, компанія PIN-UP Ukraine, продовжує підтримувати економіку країни необхідними відрахуваннями.

За перше півріччя 2023 року компанія перерахувала до державного бюджету України 1, 067 млрд грн податків.

До суми податків увійшли всі необхідні відрахування, що стосуються галузі: у першому кварталі компанія сплатила 524,7 млн грн та 519,2 млн грн були перераховані за другий квартал 2023 року. Також PIN-UP сплатила щорічні 23,4 млн грн за ліцензію на діяльність.

За словами СОО PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько, своєчасна сплата податків у повному обсязі — це насамперед підтримка економічної стійкості України та обов’язок кожного соціально відповідального бізнесу, особливо під час війни.

– PIN-UP Ukraine є одним із надійних лідерів на ринку гемблінгу України, який усвідомлює свою відповідальність перед державою і громадянами. Ми прагнемо стати прикладом бізнесу, що сприяє економічному розвитку країни, – каже Зотько.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року PIN-UP також допомагає українцям, які найбільше  цього потребують. На благодійні та гуманітарні проєкти компанія спрямувала 71,3 млн грн. Це понад 300 тонн харчових продуктів, ліків і товарів першої потреби для українців, які постраждали від бойових дій.

Наразі компанія активно співпрацює з благодійним фондом PIN-UP Foundation, який усі свої ресурси спрямовує на підтримку та розвиток України.  

PIN-UP Ukraine українське онлайн-казино, яке одним із перших в Україні отримало ліцензію на діяльність.

Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет видана ТОВ УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році. 

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держбюджет, Податки
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