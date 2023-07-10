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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро в обмінниках подешевшало: курс валют в Україні 10 липня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,82 грн/€1. Це на 2 копійки менше, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 10.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,85
Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,20
Долар 36,70 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 41,00
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41,05
Долар 36,70 37,40
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