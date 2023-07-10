Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро в обмінниках подешевшало: курс валют в Україні 10 липня
У понеділок, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,82 грн/€1. Це на 2 копійки менше, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 10.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,85
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,20
|Долар
|36,70
|37,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|41,00
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,05
|Долар
|36,70
|37,40
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