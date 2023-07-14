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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Олександр Кацуба: Реформа антимонопольного регулювання – обов’язкова умова для змін в українській енергетиці

Олександр Кацуба

Без перезавантаження антимонопольного законодавства та Антимонопольного комітету Україні не вдасться залучити інвестиції, необхідні для відновлення та розвитку української енергетики.

Про це у своїй колонці написав експерт у сфері енергетики та підприємець Олександр Кацуба.

На конференції щодо відновлення України у Лондоні уряд презентував план збільшення енергогенерації у 7 разів, видобутку нафти у 6,5 раза, а газу – у 4 рази до 2050 року.

На думку Кацуби, для реалізації цих планів держава має дозволити працювати на енергоринку малим та середнім підприємствам, а також іноземним інвесторам. А це неможливо без подолання регіональних та національних монополій.

Кацуба переконаний, що чим більше приватного видобутку та генерації буде – тим краще для довгострокових перспектив галузі, а для цього потрібно, щоб Антимонопольний комітет виконував свою роль з забезпечення конкуренції.

– В Україні багато говорять про монополії на ринках електроенергетики, але існування державних монополій (або підприємств з дуже відчутною ринковою владою) на ринку газу та нафти теж заважає розвивати відповідні ринки, – резюмує підприємець.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

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