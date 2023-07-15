На заміну старим та зношеним: НБУ вводить в обіг нові банкноти 1 000 грн

Національний банк України з 20 липня випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 грн зразка 2019 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Це плановий випуск банкнот на заміну зношених та пошкоджених. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу, випущених раніше.

Купюра номіналом 1 000 грн вперше з’явилася в обігу 25 жовтня 2019 року. Спершу випустили 5 млн штук, а надалі планувалося орієнтуватися на замовлення від банків і потреби економіки України.

На купюрі зображений український філософ і вчений Володимир Іванович Вернадський, який також є одним із засновників Української академії наук та її першим президентом.

Джерело : НБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.