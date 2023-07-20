НБУ різко понизив курс євро 20 липня: скільки коштує валюта в банках

Після кількох днів зростання курсу євровалюти до української гривні у четвер, 20 липня, Нацбанк України різко понизив його на 14 копійок – до 41,01 грн/€.

Водночас офіційний курс американського долара стабільний з липня 2022 року і становить 36,57 грн/$.

Вартість валюти в обмінниках українських банків відрізняється від курсу, встановленого НБУ.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,65 41,65 Долар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,95 41,95 Долар 36,45 37,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41 42,2 Долар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанку:

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