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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Євро здешевшало ще на 33 копійки: курс валют в Україні на 24 липня

курс євро
Фото: Pexels

Національний банк України продовжує знижувати курс євро щодо української гривні. На понеділок, 24 липня, фінрегулятор встановив його на рівні 40,66 грн/€.

Тобто євровалюта здешевшала порівняно з попереднім банківським днем ще на 33 копійки.

Офіційний курс американського долара стабільний вже більше року, тобто з кінця липня, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$.

Курс валют на 24 липня 2023

Вартість валюти в обмінниках українських банків відрізняється від курсу, встановленого НБУ.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,8 41,9
Долар 36,6 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,2
Долар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,8 41,9
Долар 36,7 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанк, Монобанк, Райффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ
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