Євро здешевшало ще на 33 копійки: курс валют в Україні на 24 липня

Національний банк України продовжує знижувати курс євро щодо української гривні. На понеділок, 24 липня, фінрегулятор встановив його на рівні 40,66 грн/€.

Тобто євровалюта здешевшала порівняно з попереднім банківським днем ще на 33 копійки.

Офіційний курс американського долара стабільний вже більше року, тобто з кінця липня, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$.

Вартість валюти в обмінниках українських банків відрізняється від курсу, встановленого НБУ.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,55 41,55 Долар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,8 41,9 Долар 36,6 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41 42,2 Долар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанку:

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