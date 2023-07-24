Євро здешевшало ще на 33 копійки: курс валют в Україні на 24 липня
Національний банк України продовжує знижувати курс євро щодо української гривні. На понеділок, 24 липня, фінрегулятор встановив його на рівні 40,66 грн/€.
Тобто євровалюта здешевшала порівняно з попереднім банківським днем ще на 33 копійки.
Офіційний курс американського долара стабільний вже більше року, тобто з кінця липня, коли НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$.
Вартість валюти в обмінниках українських банків відрізняється від курсу, встановленого НБУ.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,8
|41,9
|Долар
|36,6
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,2
|Долар
|36,7
|37,3
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,8
|41,9
|Долар
|36,7
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик