Падіння євро сповільнилося: курс валют від НБУ на 25 липня
Нацбанк України встановив офіційний курс євро на вівторок, 25 липня, на рівні 40,58 грн/€.
Тобто за день євровалюта здешевшала в Україні ще на 8 копійок (курс напередодні – 40,66 грн/€).
Курс американського долара незмінний вже більше року і становить на сьогодні 36,57 грн/$.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється від офіційного курсу.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,4
|41,4
|Долар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7
|41,8
|Долар
|36,65
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,2
|Долар
|36,7
|37,5
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7
|41,8
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик