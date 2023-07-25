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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Падіння євро сповільнилося: курс валют від НБУ на 25 липня

Падіння євро сповільнилося: курс валют від НБУ на 25 липня
Фото: Depositphotos

Нацбанк України встановив офіційний курс євро на вівторок, 25 липня, на рівні 40,58 грн/€.

Тобто за день євровалюта здешевшала в Україні ще на 8 копійок (курс напередодні – 40,66 грн/€).

Курс американського долара незмінний вже більше року і становить на сьогодні 36,57 грн/$.

Курс валют 25 липня 2023

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,4 41,4
Долар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 41,8
Долар 36,65 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,2
Долар 36,7 37,5

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 41,8
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанк, Монобанк, Райффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ
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