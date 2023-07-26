Гривня зміцнилася щодо євро ще на 18 копійок: курс валют в Україні на 26 липня
На середу, 26 липня, Нацбанк України встановив офіційний курс євро щодо гривні на рівні 40,4 грн/€.
Таким чином національна валюта зміцнилася ще на 18 копійок.
Американський долар, як і рік тому, незмінний – 36,57 грн/$.
В обмінниках банків вартість валюти відрізняється від офіційного курсу.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,6
|41,6
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7
|41,8
|Долар
|36,65
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,2
|Долар
|36,9
|37,7
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7
|41,8
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська