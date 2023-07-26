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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Гривня зміцнилася щодо євро ще на 18 копійок: курс валют в Україні на 26 липня

Гривня зміцнилася щодо євро ще на 18 копійок: курс валют в Україні на 26 липня
Фото: Depositphotos

На середу, 26 липня, Нацбанк України встановив офіційний курс євро щодо гривні на рівні 40,4 грн/€.

Таким чином національна валюта зміцнилася ще на 18 копійок.

Американський долар, як і рік тому, незмінний – 36,57 грн/$.

В обмінниках банків вартість валюти відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,6 41,6
Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 41,8
Долар 36,65 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,2
Долар 36,9 37,7

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 41,8
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанк, Монобанк, Райффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ
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