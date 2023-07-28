КВЕД для фрилансера: як правильно обирати та що знадобиться

Фрилансери – люди, які працюють самі на себе. Тобто вони самостійно шукають робочі проєкти, можуть одночасно співпрацювати з кількома компаніями та не привʼязані до певної фірми чи роботодавця.

Зазвичай робота фрилансерів віддалена без юридичного оформлення. Проте якщо вільнонайманець сам вирішує вийти з тіні та почати сплачувати податки, то повинен обрати форму своєї діяльності.

Це може бути фізична особа-підприємець (ФОП), приватний підприємець, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю.

Найпростіший спосіб вийти з тіні – стати ФОП. Проте усе залежить від виду діяльності, який планується обіг та дохід чи будуть наймані працівники тощо.

Під час відкриття ФОП потрібно визначити вид своєї економічної діяльності. Простими словами, обрати КВЕД.

Як фрилансеру обрати правильний КВЕД під час відкриття ФОП – дізнавалися Факти ICTV.

КВЕД: що це

Це класифікатор видів економічної діяльності. Тобто код, який містить усі можливі напрями роботи підприємств.

КВЕД визначається на початку діяльності особи, тобто під час реєстрації ФОП. Саме цей код систематизує види діяльності.

Від обраного виду діяльності залежатиме можливість її ведення, звітність та оподаткування.

Як фрилансеру обрати КВЕД

Насправді зробити це простіше, ніж здається.

Спершу потрібно визначитись та проаналізувати, який буде ваш основний вид діяльності, а які додаткові. Це важливий момент, адже якщо під час реєстрації ви вкажете один вид діяльності, а будете займатися іншим, це може призвести до негативних наслідків.

Проаналізуйте свою діяльність:

чим зараз займаєтесь та чим плануєте займатись;

від якої сфери будете отримувати основний дохід;

які додаткові послуги будете надавати тощо.

Усі КВЕД поділено на секції, а вони — на розділи, ті на групи, а групи на класи. Секції не потрібно зазначати, вказується лише розділ, група та клас.

Щоб обрати необхідний КВЕД, потрібно скористатися Державним сервісом для визначення кодів видів економічної діяльності.

Спочатку обираєте сектор — вид діяльності, в якій планується бізнес. Далі розділ — вузьке описання економічної діяльності.

Після цього обираєте групу та власний КВЕД. На кожному кроці є пояснення щодо сектору, розділу, групи чи КВЕД та випадки, коли він не підходить.

Наприклад, якщо ви працюєте в IT-галузі та продаєте свої послуги онлайн, вам можуть підійти такі КВЕД:

62.01 Комп’ютерне програмування.

58.21 Видання комп’ютерних ігор.

58.29 Видання іншого програмного забезпечення.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність.

18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення.

47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах.

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

62.01 Комп’ютерне програмування;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Якщо ви копірайтер, зверніть увагу на такі КВЕД:

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність.

63.99 Надання інших інформаційних послуг.

63.12 Вебпортали.

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій та компʼютерних систем.

Для фотографів підійде КВЕД – 74.2 Діяльність у сфері фотографії.

Як обрати КВЕД через державний сервіс – інструкція

Обираємо КВЕД, наприклад, для графічного дизайнера без постійної роботи:

Перейдіть на сайт Державного сервісу для визначення кодів видів економічної діяльності.

Оберіть необхідну секцію. Для графічного дизайнера підійде секція М – професійна, наукова та технічна діяльність.

Тепер обираємо розділ. Вам підійде розділ 74 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Далі відповідну групу – Спеціалізована діяльність із дизайну (74.1). Саме цей клас охоплює діяльність графічних дизайнерів.

Обрання КВЕД однакова для усіх інших професій – вам необхідно лише точно підібрати вид своєї діяльності.

Адже після обрання свого КВЕД та реєстрації ФОП ви маєте право займатися лише тією діяльністю, за якою зареєстровані.

– До речі, на законодавчому рівні не встановлено жодних обмежень щодо кількості КВЕД, тобто під час реєстрації можна зазначити скільки завгодно видів діяльності та додати чи змінити їх пізніше. Проте КВЕД, зареєстрований у заяві під час первинної реєстрації, буде вважатись основним видом діяльності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.