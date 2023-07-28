Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Перед вихідними євро та долар здорожчали: курс валют в Україні 28 липня
Національний банк України на 28 липня офіційний курс євро встановив на рівні 40,72 грн, що на 27 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 27.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|42,00
|Долар
|36,90
|37,50
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,10
|42,20
|Долар
|36,95
|37,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40
|42,40
|Долар
|37,00
|37,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90
|42,00
|Долар
|36,90
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська