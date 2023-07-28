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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними євро та долар здорожчали: курс валют в Україні 28 липня

курс євро
Фото: Pixabay

Національний банк України на 28 липня офіційний курс євро встановив на рівні 40,72 грн, що на 27 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 27.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 42,00
Долар 36,90 37,50

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,10 42,20
Долар 36,95 37,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 42,40
Долар 37,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 42,00
Долар 36,90 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара
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