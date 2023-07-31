Оподаткування доходу з платіжної системи WISE: що потрібно знати підприємцю у 2023 році

Wise – популярна онлайн-система міжнародних грошових переказів із прямою конвертацією валют за нефіксованим курсом. Через систему зручно отримувати гроші як з-за кордону, так і надсилати їх з України.

Крім того, українські фізичні особи-підприємці (ФОП), які співпрацюють з іноземними клієнтами, теж користуються платіжною системою, щоб отримувати плату за свою роботу.

Факти ICTV дізнавалися, як оподатковується дохід з Wise у 2023 році та що потрібно знати ФОП.

Оподаткування з доходу Wise у 2023 році

Українці, які постійно проживають на території України, тобто є податковими резидентами, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці.

Тобто, якщо у вас відкрито ФОП, ви законно можете співпрацювати з іноземними клієнтами й компаніями і отримувати від них прибуток. Крім того, ви маєте право відкривати рахунки у фінансових установах інших країн.

У травні 2023 року Державна податкова служба опублікувала роз’яснення, в якому йдеться про оподаткування доходів ФОП від іноземних клієнтів, зокрема, нарахованих на платіжну систему Wise.

– Постановою правління НБУ від 2 січня 2019 року №5 затверджено Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, яке визначає заходи захисту, запроваджені НБУ, порядок їх застосування, – йдеться у розʼясненні ДПС.

Відповідно до п. 16 розділу I цього положення, розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.

А пунктом 23 передбачено, що грошові кошти від іноземців за будь-які товари (послуги, продукція, робота, права інтелектуальної власності), що надає ФОП-українець, підлягають зарахуванню на рахунок ФОП в Україні в банку. Тобто ФОПи можуть відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та отримувати на них прибуток.

Та є одне але. У розʼясненні йдеться, що кошти за операціями суб’єктів господарювання – резидентів, зокрема з експорту товарів (послуг), підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України.

Тобто кошти ФОП, отримані за зовнішньоекономічними контрактами та зараховані на рахунок системи Wise, а не на рахунок в українському банку, не включаються до складу доходу ФОП.

Відповідно, кошти на рахунку Wise оподатковуються за правилами, які передбачені для фізосіб. А це 18% ПДФО + 1,5% військового збору.

Тож податкова класифікує отримані кошти у Wise від продажу будь-яких послуг і товарів як іноземні доходи.

– Щоби ФОП міг оподатковувати доходи за своєю ставкою та відсотком єдиного податку, він обовʼязково має отримувати гроші на рахунок в українському банку. Оскільки усі доходи, отримані на Wise, оподатковуються 18% ПДФО + 1,5% військового збору.

Якщо коротко, то політика ДПС така:

якщо кошти ФОП зараховані на валютний рахунок ФОП, відкритий в Україні, в такому разі сплачується єдиний податок;

якщо дохід зарахований на Wise, то такі кошти вважаються іноземними доходами, та сплачуються 18% ПДФО та 1,5% воєнного збору.

Що скаже експерт

– Якщо ФОП отримує дохід від іноземних клієнтів на свій рахунок в українському банку, то ці гроші автоматично перераховуються у гривні за офіційним курсом до іноземної валюти, встановленим Нацбанком на дату отримання доходу від продажу товарів, виконання робіт або надання послуг. Такі доходи ФОПам дозволяється оподатковувати за спрощеною системою оподаткування, – каже податкова консультантка, консультантка з інвестування Ірина Гончарук.

А якщо ФОП отримує іноземний дохід не на свій підприємницький банківський рахунок (тобто на рахунок у Wise), він має сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та тимчасово встановлений військовий збір 1,5% (це передбачено ст. 167 Податкового кодексу України).

За зниження чи несвоєчасну сплату податків можливі штрафні санкції.

Тим, хто вирішив задекларувати свої доходи, отримані від діяльності за кордоном, і сплатити з них податки, податковий консультант радить переказати кошти на банківський рахунок, відкритий в українському банку.

Якщо такі кошти залишаться на рахунках в іноземних платіжних системах, податківці можуть донарахувати податки, тому замість 5% ви заплатите 18%.

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