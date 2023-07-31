Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Економіка
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як впливає ФОП на пенсію: пояснює експерт

ФОП
Фото: Unsplash

В Україні підприємці, які досягнули пенсійного віку, мають право на призначення пенсії за віком, хоча порядок її нарахування дещо відрізняється від порядку розрахунку пенсій найманим працівникам. Як впливає ФОП на пенсію – читайте в матеріалі.

Як впливає ФОП на пенсію: думка бухгалтера

За словами бухгалтерки Тетяни Гресько, ФОП досягнувши пенсійного віку має право на пенсію, та є нюанси. Пенсійні виплати в такому разі дорівнюватимуть ЄСВ.

Тобто, розмір пенсії залежить від:

  • страхового стажу (періоди за які ви платили ЄСВ);
  • розміру сплаченого ЄСВ.

Якщо ви найманий працівник, такий внесок за вас сплачує роботодавець, і що більший розмір заробітної плати, то більший розмір внеску.

Підприємці спрощеної системи оподаткування сплачують мінімальний розмір внеску.

У 2023 році це щомісячно 1474 грн. Мають право підприємці сплачувати й більший розмір такого внеску. Проте, за словами експертки, їй такі не траплялися.

Як впливає ФОП на пенсію під час воєнного стану

Із березня 2022 року, на період воєнного стану, запроваджено пільгу щодо добровільної сплати внеску. Підприємці отримали право обирати: платити або не платити. Значна кількість підприємців скористалася таким правом і не сплачувала внесок. Відповідно, страховий стаж за цей період не нараховується.

Для того, щоб у 2023 році стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу.

Страховий стаж можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування. Отож, якщо ви протягом 30 років сплачував ЄСВ не менше від мінімального розміру (як підприємець або були найманою особою і за вас платив роботодавець) – маєте право на пенсійні виплати.

Щодо ФОП, то можна зробити висновок, що, найімовірніше, пенсія буде мінімальна, оскільки ЄСВ найчастіше підприємці сплачують мінімальний. Якщо ж ви хочете перевірити свої відомості про стаж і доходи, які враховуватимуться для пенсії, це можна зробити:

  • на сайті Пенсійного фонду у своєму електронному кабінеті;
  • отримати довідку у застосунку Дія.
Читайте також
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Виписка

Поради, ФОП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Регулярні пропуски пар: до яких наслідків це може призвести та як виправити ситуацію
Навчання, пропуски, вивчення, освіта, виш
КВЕД для фрилансера: як правильно обирати та що знадобиться
фіксація ФОП
Що потрібно купити першокласнику в школу 2023: список актуальних речей
Школа, навчання
Чи справді спецодяг такий важливий: як правильно його обирати та де купувати
Спецодяг
Що треба купити дитині в дитсадок – список необхідних речей
Дитсадок
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
Як впливає ФОП на пенсію: пояснює експерт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
Як впливає ФОП на пенсію: пояснює експерт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
Як впливає ФОП на пенсію: пояснює експерт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
Як впливає ФОП на пенсію: пояснює експерт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь