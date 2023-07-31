Як впливає ФОП на пенсію: пояснює експерт

В Україні підприємці, які досягнули пенсійного віку, мають право на призначення пенсії за віком, хоча порядок її нарахування дещо відрізняється від порядку розрахунку пенсій найманим працівникам. Як впливає ФОП на пенсію – читайте в матеріалі.

Як впливає ФОП на пенсію: думка бухгалтера

За словами бухгалтерки Тетяни Гресько, ФОП досягнувши пенсійного віку має право на пенсію, та є нюанси. Пенсійні виплати в такому разі дорівнюватимуть ЄСВ.

Тобто, розмір пенсії залежить від:

страхового стажу (періоди за які ви платили ЄСВ);

розміру сплаченого ЄСВ.

Якщо ви найманий працівник, такий внесок за вас сплачує роботодавець, і що більший розмір заробітної плати, то більший розмір внеску.

Підприємці спрощеної системи оподаткування сплачують мінімальний розмір внеску.

У 2023 році це щомісячно 1474 грн. Мають право підприємці сплачувати й більший розмір такого внеску. Проте, за словами експертки, їй такі не траплялися.

Як впливає ФОП на пенсію під час воєнного стану

Із березня 2022 року, на період воєнного стану, запроваджено пільгу щодо добровільної сплати внеску. Підприємці отримали право обирати: платити або не платити. Значна кількість підприємців скористалася таким правом і не сплачувала внесок. Відповідно, страховий стаж за цей період не нараховується.

Для того, щоб у 2023 році стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу.

Страховий стаж можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування. Отож, якщо ви протягом 30 років сплачував ЄСВ не менше від мінімального розміру (як підприємець або були найманою особою і за вас платив роботодавець) – маєте право на пенсійні виплати.

Щодо ФОП, то можна зробити висновок, що, найімовірніше, пенсія буде мінімальна, оскільки ЄСВ найчастіше підприємці сплачують мінімальний. Якщо ж ви хочете перевірити свої відомості про стаж і доходи, які враховуватимуться для пенсії, це можна зробити:

на сайті Пенсійного фонду у своєму електронному кабінеті;

отримати довідку у застосунку Дія.

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