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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки

Приватбанк

З 1 серпня державний Приватбанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяці.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Не потрібно звертатися до банку задля перевипуску картки – вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном доступні такі операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Для оплат в інтернеті створіть Digital-картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти.

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Фото: Приватбанк

Банк, ПриватБанк
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