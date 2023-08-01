Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки

З 1 серпня державний Приватбанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяці.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Не потрібно звертатися до банку задля перевипуску картки – вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

За картками з подовженим терміном доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Для оплат в інтернеті створіть Digital-картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти.

Фото: Приватбанк

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