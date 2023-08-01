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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро знову росте: курс валют в Україні 1 серпня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У вівторок, 1 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,32 грн/€1. Це на 6 копійок більше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 01.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,7 41,7
Долар 36,72 37,32

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,70
Долар 36,70 37,70

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,80
Долар 36,85 37,60
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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