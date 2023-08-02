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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна навіть попри підрив ГЕС може вийти на зростання ВВП у 2023 році – Мінекономіки

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Міністерство економіки припускає, що поспішило, погіршивши прогноз зростання ВВП після знищення окупантами Каховської АЕС.

Про це сказала директорка Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова.

Вона нагадала, що спочатку міністерство прогнозувало зростання ВВП на 3,2% у 2023 році, проте у червні через підрив Каховської ГЕС та песимістичні прогнози урожаю його скоригували до 2,8%.

– Мабуть, ми поспішили. Зараз у робочих розрахунках ми бачимо в цьому році можливість вийти на реальне зростання 5%. Чи будемо ми переглядати (прогноз, – Ред.) у бік більшого оптимізму, я не впевнена, оскільки ризики залишаються доволі значними. Ми – частина бюджетного процесу, і не хотіли б кожного разу, як на гойдалці, переглядати базу для формування бюджету, – сказала вона на експертному заході Центру економічної стратегії.

За поточними прогнозами міністерства, у 2024 році економіка України має відновитися ще на 5%.

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ВВП, ВВП України, Економіка України, Каховська ГЕС
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