Як фрилансеру відкрити ФОП у 2023 році: пояснення від бухгалтера

Фрилансери – люди, які працюють самі на себе. Вони не привʼязані до конкретних фірми чи роботодавців, самостійно шукають собі робочі проєкти та можуть працювати з будь-якої точки Землі.

Сьогодні багато спеціалістів працюють на фрилансі, адже це дуже зручно. Для роботи потрібен лише компʼютер та комфортне робоче місце.

Зазвичай фрилансери працюють без офіційного оформлення своєї діяльності. Проте в Україні це заборонено. Будь-яка особа, яка займається підприємницькою діяльністю, повинна бути офіційно оформлена.

Щоб вийти з тіні та почати сплачувати податки, найчастіше фрилансери відкривають ФОП (фізична особа – підприємець).

Як фрилансеру відкрити ФОП у 2023 році, які документи знадобляться, як обрати ставку й групу, а також що потрібно знати новоствореному ФОПу – Фактам ICTV розповіла податковий консультант та аутсорс-бухгалтер Оксана Ящинська.

Як фрилансеру вийти з тіні та зареєструвати ФОП

За словами Ящинської, найпростіший спосіб фрилансеру вийти з тіні – зареєструвати ФОП. Також потрібно буде відкрити розрахунковий рахунок ФОП в українському банку.

Якщо ви отримуєте дохід у валюті, то валютний рахунок також потрібно мати.

Як обрати групу

– Якщо основний вид діяльності торгівля, то можна обрати ФОП на спрощеній системі 2 групи. ФОП на 2 групі може займатися імпортом товарів (тут обмежень немає). Якщо основний вид діяльності послуги фізособам, можна теж залишитися на 2 групі, – каже податковий консультант.

Якщо ви надаєте послуги юридичним особам та експортує послуги (наприклад, працюєте із замовниками фізособами з-за кордону), то потрібно відкривати ФОП третьої групи на спрощеній системі оподаткування (5%). Бухгалтер додає, що ФОП другої групи не має права займатися експортом послуг фізособам, тому обовʼязково потрібно перейти на 3 групу.

Як оформити ФОП 2023

Для оформлення ФОП потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Зареєструватися можна через вебверсію Дії, маючи електронний цифровий підпис.

Щоб відкрити ФОП онлайн на порталі Дія необхідно:

Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису. Знайти послугу Автоматична реєстрація ФОП. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Підписати електронним підписом та надіслати.

Заповнену заяву буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі без участі державного реєстратора. Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні позначки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем вашої реєстрації або за місцем провадження господарської діяльності. До речі, на порталі Дія можна пройти короткий опитувальник. Він допоможе визначитися з системою оподаткування та одразу покаже відсотки, які ви будете сплачувати. Також перед реєстрацією обовʼязково потрібно обрати види діяльності (КВЕД), їх кількість необмежена. Тому можна обирати кілька КВЕД, які максимально підходять до вашого виду діяльності. Що потрібно знати новоспеченому ФОП Оксана Ящинська надає 10 порад, які допоможуть фрилансеру успішно вести ФОП-звітність: ФОП III групи стає платником єдиного податку з першого дня реєстрації.

ФОП II групи стає платником ЄП з першого числа наступного місяця після реєстрації. До того ФОП перебуває на загальній системі (якщо кошти зайшли на рахунок до того, як ФОП став єдиноподатником, то краще надіслати заявку, що кошти були помилково перераховані, або із цієї суми сплатити 18% ПДФО та 1,5% ВЗ та внести в декларацію фізособи).

Для ведення звітності (подання декларацій тощо) потрібно навчитися користуватися Особистим кабінетом платника податків. Щоб зайти до свого кабінету потрібно мати електронний цифровий підпис. В кабінеті відображаються всі розрахунки з ДПС, можна знайти вірні реквізити для сплати податків, подати декларацію та написати лист податковій.

Візьміть собі за правило щонайменше раз на місяць заходити в кабінет платника та перевіряти особисті дані (чи не зняли вас випадково з єдиного податку), стан розрахунків та листування з ДПС, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Всі кошти, які надходять від підприємницької діяльності, мають зараховуватися на розрахунковий рахунок ФОП.

Якщо отримуєте готівку, маєте банківський термінал чи отримуєте кошти через платіжні системи (Portmone, Wayforpay, Fondy тощо), то обовʼязково потрібно встановлювати ПРРО – програмний реєстратор розрахункових операцій.

Якщо почали займатися іншим видом діяльності, обовʼязково внесіть відповідні КВЕД перед тим, як приймати кошти за роботу.

Приймати кошти від замовників потрібно з призначенням платежу (це важливо!), оскільки податкова може визнати такий дохід, як від іншого виду діяльності та оподаткувати за повними ставками.

Стежте за лімітом доходів своєї групи.

Подавайте вчасно звітність та сплачуйте податки. Читайте також Податки для ФОП, кредити на житло та нові правила для ВПО: що зміниться з 1 серпня

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