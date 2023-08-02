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Як зняти готівку з картки Monobank у банкоматі Приватбанку
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Економіка
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як зняти готівку з картки Monobank у банкоматі Приватбанку

Де зняти гроші з картки Монобанк
Фото: Unsplash

Monobank – це перший банк в Україні, який працює лише у режимі онлайн. Оскільки банкоматів Монобанку немає, багатьох хвилює питання, як і де зняти гроші з картки без комісії.

Де зняти гроші з картки Монобанк та яка буде комісія – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна зняти гроші з картки Монобанк у банкоматі Приватбанк: яка буде комісія

Якщо з гривневої картки ви знімаєте готівку у банкоматах тих банків, які не є партнерами Монобанку, то зніматиметься комісія у розмірі 0,5% від суми.

Тому зняти гроші з картки Монобанк у банкоматі Приватбанк можна, потрібно мати при цьому пластикову картку. Потрібно пам’ятати про те, що комісія може збільшитися до 5%, якщо ви зніматимете суму, яка перевищує залишок ваших коштів на карті, і якщо ви використовуєте кредитний ліміт.

Якщо ви знімаєте гроші не в Україні, то комісія буде ще +2%.

Якщо у вас біла карта Монобанку, то зняти з неї гроші можна без комісії в банкоматі будь-якого українського банку. Якщо з білої картки ви знімаєте більше 50 тис. грн, то комісія – 0,9%.

Також без комісії за наявності такої картки та паспорта можна зняти гроші у касах банків Універсал та А-Банк.

Чи можна зняти гроші з Monobank без картки

Бувають ситуації, коли терміново потрібна готівка, а картка – вдома. Якщо у Приватбанку така опція існує, то в Моно – ні. Без картки зняти гроші з банкомату ви не зможете.

Якщо вам потрібна готівка, ви можете зняти гроші в іншому місці. Без картки можна зняти гроші з картки Монобанку в різних супермаркетах. Наприклад, у Сільпо, VARUS та Форі.

Якщо ви в дорозі й поблизу немає відповідних супермаркетів, то зняти гроші можна на деяких заправках.

Зніміть готівку на WOG або OKKO. Зробити це ви зможете тільки за однієї умови, якщо на смартфоні є технологія NFC. Так, якщо у вас є система платежів Apple Pay, Google Pay або Mi Pay, ви можете зняти гроші на заправці:

  • для цього необхідно купити будь-який товар на касі та розплатитися за нього смартфоном;
  • скажіть продавцеві про бажання зняти гроші з рахунку;
  • підтвердіть дію (введіть PIN-код);
  •  заберіть гроші.
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Як зняти готівку з картки Monobank у банкоматі Приватбанку

Банк, монобанк, ПриватБанк
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