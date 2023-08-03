Міжнародні вантажні перевезення України: тенденції ринку

На ринку міжнародних вантажних перевезень України у 2023 році панує невизначеність. З одного боку, війна негативно позначилася на економіці країни та призвела до зменшення обсягів вантажних перевезень.

З іншого – Україна є важливою транзитною державою, через територію якої пролягають ключові логістичні маршрути, що з’єднують Європу й Азію.

Це створює можливості для розвитку міжнародних вантажних перевезень в Україні, та водночас вимагає від учасників ринку гнучкості й адаптації до змінних умов.

Згідно з даними міжнародної транспортної біржі Degruz.ua, на початок 2022-2023 років в Україні діяло понад 17 тисяч компаній, які займалися міжнародними перевезеннями.

Найпопулярніші міжнародні маршрути, якими їздять українські фури, можна переглянути в розділі біржі.

Що очікує міжнародні перевезення товарів з України в Європу

Підписання Україною угоди про транспортне безвізове співробітництво з Європейським Союзом у 2022 році відкрило нові перспективи для двосторонніх міжнародних автоперевезень, звільнивши українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на рейси в країни ЄС.

Однією із явних конкурентних переваг українських водіїв стала відсутність необхідності дотримуватися Пакету мобільності, який встановлював правила для поліпшення умов роботи водіїв і був запроваджений на ринку транспортних послуг Європейського Союзу.

Після відмови західних перевізників їздити в Україну через війну, усі товарообіги між Україною і ЄС на сьогодні обслуговують українські компанії. Це надає значні можливості для розвитку транспортної галузі в країні.

Підписана угода має термін дії один рік, але Міністерство інфраструктури України планує розпочати переговори щодо її продовження, що демонструє бажання до довгострокового партнерства з Європейським Союзом.

Україні належить проявити наполегливість і вміння реалізувати свої можливості, щоби стати лідером на європейському ринку автомобільних вантажних перевезень. Хоча багато залежатиме від часу та обставин, важливо розуміти, що будь-яка криза також є можливістю – шансом зайняти нову нішу, раніше недоступну, і досягти того, що здавалося неможливим. У такі моменти справжня рішучість і інноваційний підхід стають ключовими факторами успіху.

Проте є й негативні тенденції, які впливають на зростання транспортних послуг і, як наслідок, зниження конкурентоспроможності транспортних компаній.

Одніа з таких проблем – паливна криза 2022-2023 років. У середньому ціна комерційного дизельного палива в Європі зросла на 45,7%, а газомоторного палива – на 127,5%.

Вартість палива в Україні також піддавалася різким коливанням і фактично зрівнялася з ціною найближчих європейських сусідів.

Висновки та прогнози

Загалом, ринок міжнародних вантажних перевезень в Україні у 2023 році перебуває у стані невизначеності. Однак є потенціал для зростання, тож учасники ринку повинні бути готові до різних викликів і ризиків.

Основні перспективи ринку будуть пов’язані з відновленням економіки країни та зростанням попиту на послуги логістичних компаній. Зокрема. ринок вантажних перевезень буде під впливом різних ризиків, таких, як збільшення цін на паливо та війна в Україні.

Важливою конкурентною перевагою українських водіїв є відсутність Пакету мобільності, а також відмова західних перевізників їздити в Україну через війну, що надає додаткових можливостей для українських компаній і відкриває перспективи для розвитку транспортної галузі.

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