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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро мінімально здорожчало: курс валют в Україні 3 серпня

Євро мінімально здорожчало: курс валют в Україні 3 серпня
Фото: Pixabay

У четвер, 3 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,15 грн/€1. Це на 2 копійки дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 03.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 36,67 37,27

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 36,75 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,65
Долар 36,90 37,60
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют в Україні, Курс долара
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