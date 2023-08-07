З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що з першого жовтня в Україні знову штрафуватимуть за торгівлю без касових апаратів, повідомляє Українське Радіо.

Він зазначив, що повернення штрафів передбачене ухваленим Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня 2023 року.

– Що ж до перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено, – наголосив Гетманцев.

За його словами, перевірки стосуються певних груп платників податків, зокрема підприємств, що продають підакцизні товари: горілку, тютюн, пальне, електроенергію. А також – банківських й фінансових установ та грального бізнесу.

Гетманцев розповів, що вже днями буде ухвалено план податкових перевірок.

– І до кінця року перевірять усі підприємства. Ми забезпечимо законну діяльність “білих” операторів і ліквідуємо “чорних”, – зазначив депутат.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими. Підприємці повинні використовувати у своїй діяльності або реєстратори розрахункових операцій (РРО), або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

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