Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів

касовий апарат
Фото: Depositphotos

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що з першого жовтня в  Україні знову штрафуватимуть за торгівлю без касових апаратів, повідомляє Українське Радіо.

Він зазначив, що повернення штрафів передбачене ухваленим Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня 2023 року.

– Що ж до перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено, – наголосив Гетманцев.

За його словами, перевірки стосуються певних груп платників податків, зокрема підприємств, що продають підакцизні товари: горілку, тютюн, пальне, електроенергію. А також – банківських й фінансових установ та грального бізнесу. 

Гетманцев розповів, що вже днями буде ухвалено план податкових перевірок. 

– І до кінця року перевірять усі підприємства. Ми забезпечимо законну діяльність “білих” операторів і ліквідуємо “чорних”, – зазначив депутат.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими. Підприємці повинні використовувати у своїй діяльності або реєстратори розрахункових операцій (РРО), або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Читайте також
Як фрилансеру відкрити ФОП у 2023 році: пояснення від бухгалтера
Документи, робота, договір, контракт, ФОП, податки

Податки, Торгівля, Україна, ФОП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
ремонт електромереж
Україна у Саудівській Аравії зробить спробу ізолювати та послабити Росію – NYT
З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів
У 2023 році населення України скоротиться до 32 млн – причини
люди на вокзалі в Ужгороді
Усі країни ООН мають закликати РФ припинити продовольчий шантаж України – Блінкен
Ентоні Блінкен
Як збирати гроші на ЗСУ: чи потрібно сплачувати податки та відкривати окремий рахунок
Прапор України
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
США запрошують на роботу нафтовиків з України! Як податися і які умови
З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь