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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро різко здешевшало: курс валют в Україні на 9 серпня

курс євро
Фото: Pixabay

У середу, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,01 грн/€1. Це на 15 копійок менше, ніж учора.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 09.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,4 41,4
Долар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,75 41,75
Долар 36,85 37,77

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,40
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,65 41,75
Долар 36,95 37,60
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Долари

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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