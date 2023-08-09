Євро різко здешевшало: курс валют в Україні на 9 серпня
У середу, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,01 грн/€1. Це на 15 копійок менше, ніж учора.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 09.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,4
|41,4
|Долар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,75
|41,75
|Долар
|36,85
|37,77
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,75
|Долар
|36,95
|37,60
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський