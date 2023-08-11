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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Долар та євро перед вихідними здорожчали: курс валют в Україні на 11 серпня

євро
Фото: Pixabay

У п’ятницю, 11 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,28 грн/€. Це на 17 копійок дорожче, ніж у четвер.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,90 41,90
Долар 36,90 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,55
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,90
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,75
Долар 37,00 37,00
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют в Україні
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