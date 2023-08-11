Долар та євро перед вихідними здорожчали: курс валют в Україні на 11 серпня
У п’ятницю, 11 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,28 грн/€. Це на 17 копійок дорожче, ніж у четвер.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$.
Який курс валют у банках України 11.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,90
|41,90
|Долар
|36,90
|37,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,55
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,90
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,75
|Долар
|37,00
|37,00
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко