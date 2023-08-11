Українські захисники отримали повну партію з 200 крупнокаліберних кулеметів у межах ініціативи ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів

Мережа ОККО та Фонд Повернись живим передали підрозділам тероборони першу партію зброї – 200 крупнокаліберних кулеметів, які закуплено завдяки ініціативі ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів.

СЕО ОККО Василь Даниляк зазначає, що комплектація крупнокаліберними кулеметами – це тільки перший із етапів у межах цього проєкту, далі на черзі – 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів.

– Ініціатива триває, решта зброї в процесі. Дякуємо усім нашим клієнтам, які переходять на пальне марки Pulls, і варто відзначити, дуже активно переходять. Упевнений, вже найближчим часом акумулюємо всю необхідну суму та повністю закриємо нагальну потребу сил ТрО у цих видах озброєнь, – повідомив СЕО ОККО Василь Даниляк.

Проєкт стартував у квітні 2023 року. Його мета – акумулювати сумарно 400 млн грн на 200 кулеметів калібру 12,7 мм, 300 мінометів калібру 82 мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм.

Цієї зброї вистачить, щоб забезпечити в належних обсягах усі 31 бригаду ТрО, які нині захищають Україну. Зараз зібрано близько 60% від необхідної суми.

– За допомогою цих крупнокаліберних кулеметів ми можемо вражати противника на досить далекій відстані, наcтільки, що він не має змоги вразити нас. Зокрема, на відстані до 800 метрів ми можемо знешкоджувати не тільки ворожу піхоту, а й легку бронетехніку, а також повітряні цілі на низькій висоті, придушувати вогневі точки, опорні пункти противника, – коментує командир кулеметного розрахунку з позивним Фанат.

Директор Повернись живим Тарас Чмут зазначає, що завдяки колаборації фонду та компанії, бригади територіальної оборони посилюють свої вогневі спроможності на полі бою новою зброєю.

– Це вже другий наш спільний з ОККО проєкт, який працює на перемогу. Зараз ми разом озброюємо до зубів наші сили територіальної оборони. А перед тим підсилили ЗСУ безпілотними розвідувальними комплексами ШАРК, –каже Чмут.

Як повідомлялося, ОКО ЗА ОКО – це спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду Повернись живим, у межах якої з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО, перераховується по 1 гривні на потреби ЗСУ.

Підтримати проєкт також можна, переказавши донат на спецрахунок ініціативи.

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